Conférence-rencontre sur le thème « Zeller-Frères » Oberbruck, 27 octobre 2023, Oberbruck.

Oberbruck,Haut-Rhin

Conférence- rencontre sur le thème « Zeller-Frères » organisé par la société d’histoire de la Vallée de Masevaux.

Au programme : 16h30 : Visite du site usine textile puis 18h : Causerie au foyer club d’Oberbruck..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Conference-meeting on the theme of « Zeller-Frères » organized by the Masevaux Valley Historical Society.

Program: 4:30pm: Tour of the textile mill site, followed by a talk at the Oberbruck foyer club at 6pm.

Conferencia-reunión sobre el tema « Zeller-Frères » organizada por la Sociedad Histórica del Valle de Masevaux.

Programa: 16:30: Visita a las instalaciones de la fábrica textil, seguida de una charla en el foyer club de Oberbruck a las 18:00.

Konferenz-Treffen zum Thema « Zeller-Frères », organisiert von der Société d’histoire de la Vallée de Masevaux (Geschichtsverein des Masevaux-Tals).

Programm: 16.30 Uhr: Besichtigung der Textilfabrik, anschließend 18 Uhr: Gespräch im Foyer des Clubs von Oberbruck.

