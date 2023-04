Tony Fascht, 11 juin 2023, Oberbruck.

Cette année vous trouverez le marché aux puces dans la zone école et place de jeux. Au parc de l’Amitié et centre villageois, vous trouverez buvette et petite restauration, animations professionnelles, musiciens, stand céramique, textile, cuir, stands paysans locaux, démonstrations de ferronnerie d’art et d’autres surprises vous y attendront..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:00:00. EUR.

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



This year you will find the flea market in the school and playground area. In the Parc de l’Amitié and in the village center, you will find refreshments and snacks, professional animations, musicians, ceramic, textile and leather stands, local farmers’ stands, demonstrations of ironwork and other surprises will await you.

Este año encontrará el mercadillo en la zona de la escuela y el parque infantil. En el Parc de l’Amitié y en el centro del pueblo, encontrará refrescos y aperitivos, animaciones profesionales, músicos, puestos de cerámica, textil y cuero, puestos de agricultores locales, demostraciones de herrería y otras sorpresas.

Dieses Jahr finden Sie den Flohmarkt in der Zone Schule und Spielplatz. Im Parc de l’Amitié und im Dorfzentrum finden Sie Getränke und kleine Snacks, professionelle Unterhaltung, Musiker, Keramik-, Textil- und Lederstände, lokale Bauernstände, Vorführungen von Kunstschmieden und andere Überraschungen erwarten Sie dort.

