Fête de la châtaigne Rue Principale, 15 octobre 2023, Oberbronn.

Belle fête d’automne, incontournable dans les Vosges du Nord. Rencontre d’artisans et d’exposants, dégustation de spécialités autour de la châtaigne, ambiance musicale festive. Restauration..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 20:00:00. EUR.

Rue Principale

Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est



Beautiful autumn festival, not to be missed in the Northern Vosges. Meeting of craftsmen and exhibitors, tasting of specialities around the chestnut, festive musical atmosphere. Catering.

Hermoso festival de otoño, que no hay que perderse en los Vosgos del Norte. Encuentro de artesanos y expositores, degustación de especialidades a base de castañas, ambiente musical festivo. Catering.

Schönes Herbstfest, das in den Nordvogesen nicht fehlen darf. Treffen von Handwerkern und Ausstellern, Verkostung von Spezialitäten rund um die Kastanie, festliche musikalische Atmosphäre. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte