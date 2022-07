Parcours de sculptures extérieures au parc tertiaire d’Oberhausbergen et exposition de photographies du photoclub d’Achenheim OberArtPark Oberhausbergen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Parcours de sculptures extérieures au parc tertiaire d'Oberhausbergen et exposition de photographies du photoclub d'Achenheim
17 et 18 septembre
OberArtPark, Oberhausbergen

Gratuit. Sur inscription.

Participez à une visite guidée des 15 sculptures réalisées par le sculpteur Sylvain Chartier afin de sensibiliser à l’art et à l’histoire. OberArtPark 9 rue du Parc, 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen 67205 Bas-Rhin Grand Est Espace ouvert au public à toute heure. Parking et pistes cyclables.

https://www.facebook.com/Oberartpark/ Musée à ciel ouvert dans le parc tertiaire d’Oberhausbergen (Valparc), il s’agit du seul Art Park de Strasbourg et de tout l’Est de la France. Le jardin de sculptures permet d’admirer les œuvres de Sylvain Chartier, diplômé de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg. Participez à une visite guidée des 15 sculptures réalisées par le sculpteur Sylvain Chartier afin de sensibiliser à l’art et à l’histoire. Vous découvrirez l’historique, le parcours personnel puis spécifique à chaque réalisation et le choix du nom des sculptures. L’exposition de photographies précédemment présentée dans le cadre de Luminance à Achenheim sera également proposée aux visiteurs.

