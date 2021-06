Chaingy Chaingy Chaingy Obdervation des oiseaux Chaingy Chaingy Catégorie d’évènement: Chaingy

L’association Loiret Nature Environnement vous propose un temps d’observation des oiseaux depuis l’observatoire Ph. Mandigout (accès depuis le parking de Fourneaux-Plage). En compagnie d’un agent de la réserve naturelle de Saint-mesmin, vous observerez les nombreuses espèces d’oiseaux qui fréquentent ce site protégé. Une longue vue sera installée pour que vous profitiez pleinement de l’observation mais vous êtes également invités à apporter vos jumelles. Animation dans le respect des mesures sanitaires actuelles.

Voir https://www.loiret-nature-environnement.org/

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T20:00:00

