AubazinesAubazines Aubazines Aubazines Aubazines, Corrèze Obazine en Fête Aubazines Aubazines AubazinesAubazines Catégories d’évènement: Aubazines

Corrèze

Obazine en Fête Aubazines Aubazines, 21 août 2021, AubazinesAubazines. Obazine en Fête 2021-08-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-21

Aubazines Corrèze Aubazines Aubazines A partir de 19h: Buvette – grillades – frites

20h: Soirée concert avec La’au Project et Chapitre V Fête du village patrice.rochesseux@gmail.com +33 5 55 25 76 09 A partir de 19h: Buvette – grillades – frites

20h: Soirée concert avec La’au Project et Chapitre V dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aubazines, Corrèze Autres Lieu Aubazines Aubazines Adresse Ville AubazinesAubazines lieuville 45.17434#1.67001