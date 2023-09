Diaporama sur le pratimoine de Louzy O’Bar à Thym Louzy, 16 septembre 2023, Louzy.

Diaporama sur le pratimoine de Louzy Samedi 16 septembre, 10h00 O’Bar à Thym Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la diffusion d’un diaporama en continu sur le patrimoine public et privé présent à Louzy. Vous pourrez également tenter de découvrir l’objet secret de Louzy en jouant au jeu d’exploration numérique sur le site internet de la commune, avec les équipements numériques de la salle multimédia.

O’Bar à Thym 4 rue de la mairie, 79100 Louzy Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 20 16 https://www.mairielouzy.com/ https://www.intramuros.org/louzy;https://www.facebook.com/obarathym79/ Le O’Bar à Thym est un café associatif assorti d’une salle multimedia et d’une bibliothèque qui existe pour et par les habitants. Ce lieu est ouvert à tous et en constante évolution. Le bâtiment faisait à l’origine office de maison d’habitation occupée par une certaine Bélonie. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Céline GODFRIN