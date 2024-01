OB2 : le duo Grégory Ott et Vincent Bidal sur la scène du Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, lundi 29 janvier 2024.

Le lundi 29 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

PASS soirée : 28 euros

Un concert : 10 euros

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour !! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

OB2 c’est plus qu’un duo. C’est un tandem ! Vincent Bidal et Grégory Ott. Deux pianistes dont la réputation n’est plus à faire, un duo qui se raconte en musique. Participer à cet évènement c’est tout un symbole pour ces deux musiciens qui ont commencé ici.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-gr-gory-ott-vincent-bidal-19h00

OB2 – GREGORY OTT / VINCENT BIDAL