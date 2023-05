Oasis love Théâtre Ouvert, 18 septembre 2023, Paris.

Du lundi 18 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

De 8€ à 20€

« Comme si faire parole était déjà faire émeute. ».

Pour l’autrice et metteuse en scène Sonia Chiambretto, le moteur poétique de sa pièce Oasis Love se trouve dans le sens de ce mot « émeute », littéralement : « créer de l’émotion ».

Pourquoi

l’apparition des forces de l’ordre dans les cités périphériques aux

grandes villes provoque-telle, toujours ou presque, dans un réflexe de

fuite, la course des jeunes qui y vivent, et dans le même mouvement, la

course des policiers ? Avec Oasis Love, Sonia Chiambretto pose

cette question comme point de départ à son spectacle, forme résolument

hybride, né d’un long travail de documentation, d’enquête et d’écriture

sur l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité. Oasis Love

explore la puissance poétique de la coursepoursuite, de l’exaltation,

des corps épuisés. Celle d’une jeunesse qui court et trouve son souffle

et sa fraîcheur dans cette chose qui fait tourner le monde : l’amour.

Sous nos yeux se construit alors un espace où se réinventent

effrontément les règles du vivre ensemble, révélant quelque chose comme

l’atlas sensible d’un grand ensemble devenant peu à peu une oasis

futuriste.

EXTRAIT

Tu sais, il y a des trucs qui sont INJUSTES Il y a des trucs qui sont JUSTES

Des gens qui tuent d’autres gens pour rien

Il y en a certains pour des histoires, ils se tirent dessus Des gens qui font n’importe quoi, ils braquent

La police, d’un certain côté, c’est bien, ça sert beaucoup Quand tu

te fais agresser par exemple, tu portes plainte La police, elle est là,

elle est là pour t’aider

La police de la ville La police du 9.3 (93) ÇA C’EST JUSTE

Quelquefois la police a tort

Elle agresse elle-même des gens, dehors, pour rien

J’étais avec mes parents dans un mariage au bas d’un immeuble dans ma cité

La police est passée, elle nous a provoqués, elle nous a traités Bande de sales noirs

Oui, en voiture, la police est passée

Elle nous a dit les sales noirs

Elle est passée et elle nous a traités par les vitres de la voiture Sales noirs

CRÉATION à Théâtre Ouvert, en coréalisation avec le Théâtre Nanterre Amandiers – Centre dramatique national et Le Festival d’Automne à Paris le 18 septembre 2023

PRODUCTION Le Premier épisode | Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel

COPRODUCTON Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies

Contemporaines, Théâtre Nanterre Amandiers – Centre Dramatique National,

Comédie de Caen – CDN de Normandie, Festival d’Automne à Paris, Théâtre de Saint Nazaire – Scène nationale, Théâtre National de Strasbourg, Les Nouvelles Vagues, Fondation Agnès B

SOUTIENS (en cours) : DRAC Normandie, Région Normandie, Département du Calvados, Ville de Caen, Spedidam, Adami, Fonpeps

Administration de production Fanélie Honegger

Le texte de Oasis Love trouve son origine dans deux textes : Polices ! publié aux éditions de L’Ache en 2021 et Tu m’loves ? paru aux éditions Filigranes, la même année, avec les portraits photographiques de l’artiste Marion Poussier.

Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale.

La compagnie Le Premier épisode est associée à la Comédie de Caen — Centre Dramatique National.

Conception, texte et mise en scène Sonia Chiambretto

Collaboration artistique Yoann Thommerel

Avec Théo Askolovitch, Sonia Chiambretto, Lawrence Davis, Déborah Dozoul, Émile-Samory Fofana, Felipe Fonseca Nobre, Julien Masson

Assistanat à la mise en scène Pierre Itzkovitch

Scénographie Léonard Bougault

Création lumière et régie générale Neills Doucet

Design typographique Julien Priez

Création son Thibaut Langenais

Création costumes Étienne Diop

LUN, MAR, MER À 19H30

JEU, VEN À 20H30

SAM 23 SEPT. À 20H30

SAM 30 SEPT. À 18H

Relâche le dimanche

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : https://theatre-ouvert.mapado.com/ 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com

dr