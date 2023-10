Chant intuitif pour enfants Oasis l’Enfance des Possibles Gonneville-sur-Mer, 13 décembre 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Avec Sophie et Marylis, votre enfant découvre comment le yoga peut l’aider à prendre soin de son corps, il se libère au contact de la nature et expérimente avec sa voix pour s’exprimer différemment !

Dès 6 ans..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 13:00:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



With Sophie and Marylis, your child will discover how yoga can help him to take care of his body, free himself in contact with nature and experiment with his voice to express himself differently!

From age 6.

Con Sophie y Marylis, su hijo descubrirá cómo el yoga puede ayudarle a cuidar su cuerpo, a liberarse en contacto con la naturaleza y a experimentar con su voz para expresarse de otra manera

A partir de 6 años.

Mit Sophie und Marylis entdeckt Ihr Kind, wie Yoga ihm helfen kann, seinen Körper zu pflegen, es befreit sich im Kontakt mit der Natur und experimentiert mit seiner Stimme, um sich anders auszudrücken!

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité