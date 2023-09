Fabrication d’attrape-rêves Oasis l’Enfance des Possibles Gonneville-sur-Mer, 18 octobre 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Votre enfant réalise son attrape-rêves et laisse parler son imagination, dans un cocon de douceur en pleine nature.

Dès 6 ans..

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



Your child creates his own dream catcher and lets his imagination run wild, in a cocoon of softness in the heart of nature.

From age 6.

Su hijo puede hacer su propio atrapasueños y dejar volar su imaginación, en un capullo de suavidad en plena naturaleza.

A partir de 6 años.

Ihr Kind stellt seinen Traumfänger her und lässt seiner Fantasie freien Lauf, in einem sanften Kokon inmitten der Natur.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité