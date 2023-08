Octobre Rose Oasis l’Enfance des Possibles Gonneville-sur-Mer, 1 octobre 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Pour les personnes concernées par la maladie, et pour leur entourage proche, le centre offre une séance d’equicoaching d’1h30. Un temps pour prendre soin de vous, vous offrir une pause avec les chevaux, dans un cadre bienveillant au cœur de la nature.

Inscription obligatoire..

Vendredi 2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



For people affected by the disease, and for those close to them, the center offers a 1h30 equicoaching session. A time to take care of yourself and take a break with the horses, in a caring environment in the heart of nature.

Registration required.

Para las personas afectadas por la enfermedad y sus allegados, el centro ofrece una sesión de equicoaching de 1h30. Un momento para cuidarse y tomarse un respiro con los caballos, en un entorno cuidado y en plena naturaleza.

Inscripción obligatoria.

Für Menschen, die von der Krankheit betroffen sind, und für ihre Angehörigen bietet das Zentrum eine 1,5-stündige Equicoaching-Sitzung an. Eine Zeit, in der Sie sich um sich selbst kümmern und sich eine Auszeit mit den Pferden gönnen können, in einer wohlwollenden Umgebung im Herzen der Natur.

Anmeldung erforderlich.

