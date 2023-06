Fabrication d’attrape-rêves et chant intuitif Oasis l’Enfance des Possibles Gonneville-sur-Mer, 25 juillet 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Au cours d’une même séance, votre enfant réalise son attrape-rêves et expérimente avec sa voix pour faire parler son cœur. Goûter inclus.

Dès 6 ans..

2023-07-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-25 17:00:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



In a single session, your child makes his own dream catcher and experiments with his voice to make his heart speak. Snack included.

From age 6.

Durante la misma sesión, tu hijo fabricará su propio atrapasueños y experimentará con su voz para hacer hablar a su corazón. Merienda incluida.

A partir de 6 años.

In einer einzigen Sitzung bastelt Ihr Kind seinen Traumfänger und experimentiert mit seiner Stimme, um sein Herz sprechen zu lassen. Inklusive Snack.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité