Atelier de parole féminine Oasis l’Enfance des Possibles, 26 juin 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Un moment de partage entre femmes, pour prendre un temps pour vous, exprimer et écouter ce qui vous tient à cœur. Le fil conducteur de la soirée : qu’est-ce qui est important pour vous ? Comment prenez-vous soin de vous au quotidien ?Participation libre.

Dès 16 ans.

Places limitées..

2023-06-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-26 21:30:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



A time for women to share, express and listen to what’s important to you. The theme of the evening: what’s important to you, and how do you look after yourself on a daily basis? Participation is free.

From 16 years of age.

Places limited.

Un momento para que las mujeres compartan, se dediquen tiempo a sí mismas, expresen y escuchen lo que sienten. El tema de la velada es: ¿qué es importante para ti y cómo te cuidas a diario? ¿Cómo te cuidas a diario?

Mayores de 16 años.

Plazas limitadas.

Ein gemeinsamer Moment unter Frauen, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen, auszudrücken und zuzuhören, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Der rote Faden des Abends: Was ist für Sie wichtig? Wie kümmern Sie sich im Alltag um sich selbst? Teilnahme frei.

Ab 16 Jahren.

Begrenzte Plätze.

