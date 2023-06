Ma boussole verte : atelier boussole interne Oasis l’Enfance des Possibles Gonneville-sur-Mer, 26 juin 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Au cours de cet atelier en présence des chevaux, faites le point sur vos envies, identifiez vos priorités, prenez conscience de vos éventuels éléments bloquants ! Cette nouvelle boussole interne vous aidera à développer votre intelligence émotionnelle et relationnelle, à booster votre confiance, à refaire le plein d’énergie et à passer à l’action ! Goûter inclus. Dès 18 ans..

2023-06-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-26 16:30:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



During this workshop, in the presence of horses, take stock of your desires, identify your priorities and become aware of any blocking factors! This new internal compass will help you develop your emotional and relational intelligence, boost your confidence, recharge your batteries and take action! Snack included. From age 18.

Durante este taller con los caballos, haga balance de sus deseos, identifique sus prioridades y tome conciencia de los factores que le bloquean Esta nueva brújula interna te ayudará a desarrollar tu inteligencia emocional y relacional, aumentar tu confianza, recargar las pilas y pasar a la acción Merienda incluida. A partir de 18 años.

In diesem Workshop mit Pferden können Sie sich einen Überblick über Ihre Wünsche verschaffen, Ihre Prioritäten festlegen und sich Ihrer möglichen Blockaden bewusst werden! Dieser neue innere Kompass wird Ihnen helfen, Ihre emotionale und zwischenmenschliche Intelligenz zu entwickeln, Ihr Selbstvertrauen zu stärken, neue Energie zu tanken und ins Handeln zu kommen! Einschließlich einer kleinen Vorspeise. Ab 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité