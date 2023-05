Atelier equicoaching avec les vaches Oasis l’Enfance des Possibles, 19 juin 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Laissez le contact avec la nature et les chevaux vous libérer et expérimentez avec votre voix pour vous exprimer différemment !

Dès 18 ans..

2023-06-19 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-19 12:30:00. .

Oasis l’Enfance des Possibles

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



Let nature and horses liberate you, and experiment with your voice to express yourself differently!

From age 18.

Deja que la naturaleza y los caballos te liberen y experimenta con tu voz para expresarte de forma diferente

A partir de 18 años.

Lassen Sie sich vom Kontakt mit der Natur und den Pferden befreien und experimentieren Sie mit Ihrer Stimme, um sich anders auszudrücken!

Ab 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité