Petit-déjeuner networking Oasis coworking Cenon, vendredi 26 janvier 2024.

Petit-déjeuner networking A destination des entrepreneuses ou indépendantes, en montage de projet ou en phase de développement, c’est l’opportunité parfaite pour alimenter votre carnet d’adresse ! Vendredi 26 janvier, 09h00 Oasis coworking Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T09:00:00+01:00 – 2024-01-26T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T09:00:00+01:00 – 2024-01-26T11:00:00+01:00

Cet événement de réseautage permet de rencontrer d’autres entrepreneures lors d’un moment convivial et bienveillant. L’événement débutera par un tour de table où chacune a la parole pour présenter son activité aux autres participantes.

Le reste de l’événement vous pourrez faire connaissance avec les autres participantes, créer des opportunités professionnelles et peut-être rencontrer votre future cliente, collaboratrice ou partenaire. Misez sur le bouche à oreille pour développer votre projet !

Café et thé bios, jus de fruits et viennoiseries fraiches sont proposés, afin de réseauter en toute convivialité.

Cet événement est dédié aux femmes entrepreneures, dans le cadre de l’Oasis Wave, programme de soutien à l’entrepreneuriat au féminin, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Cenon.

Oasis coworking 68 bis Avenue Jean Jaurès 33150 Cenon Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://oasis-coworking.com/oasis-wave/ »}]

Oasis Coworking