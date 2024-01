Atelier « assurance professionnelle, tout ce qu’il faut savoir quand on entreprend » Oasis coworking Cenon, mardi 16 janvier 2024.

Atelier « assurance professionnelle, tout ce qu’il faut savoir quand on entreprend » Un atelier de deux heures pour éclaircir certains termes d’assurance, prendre conscience des risques auxquels vous pouvez être confrontés et à identifier si votre niveau de protection est suffisant. Mardi 16 janvier, 09h00 Oasis coworking Gratuit, sur inscription

Début : 2024-01-16T09:00:00+01:00 – 2024-01-16T11:00:00+01:00

Atelier gratuit : « Assurance professionnelle, tout ce qu’il faut savoir quand on entreprend »

La protection de votre activité professionnelle, vos responsabilités en tant qu’entrepreneure, votre protection sociale en tant qu’indépendant, ou encore la protection de votre famille en tant qu’indépendant, autant de précieuses informations qui vous permettront de protéger votre entreprise contre les risques potentiels.

Il sera animé par Laurent Clarise, chargé de développement et des partenariats à la MAIF.

Cet événement est dédié aux femmes entrepreneures, il a lieu dans le cadre de l’OASIS WAVE, programme de soutien à l’entrepreneuriat au féminin, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Cenon.

Oasis coworking 68 bis Avenue Jean Jaurès 33150 Cenon Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine

Oasis Coworking