Samedi 27 novembre, 20h30 EL MAOUT * El Maout recycle les sons, fait de la musique avec sa bouche, sa loop station et de nombreux autres instruments de récupération: planche à élastique, bouteille d’eau, robot mixer… Autant d’éléments qui font d’El Maout un OVNI… Un personnage à l’identité sonore propre et dégagée de toute référence directe. C’est grâce à ce voyage en bateau qui l’a conduit au Maroc, en Gambie, au Cap-Vert, à Haïti et à travers toute l’Europe qu’El Maout a forgé son identité, une langue indéchiffrable et pourtant compréhensible, un métissage qui s’affranchit des codes établis. El Maout nous embarque donc sur les dancefloors du monde, à base de Hip Hop épileptique et de musique répétitive barrée. https://m.facebook.com/profile.php?id=100063639724006&tsid=0.9859723762480479&source=result *

