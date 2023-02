OAISTAR M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE CANNES CEDEX Catégories d’Évènement: 06403

OAISTAR M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE, 17 mars 2023, CANNES CEDEX.

Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30. Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

« Le monde est fébrile, on a besoin de tout foutre en l'air et de se laisser aller. Qu'à cela ne tienne le Oai Star revient à ses fondamentaux avec un pur single rock roll bien fada. Oai Star revient avec une chanson de vie, cette vie parfois de merde, parfois de rêve, que l'on se doit de mettre en scène comme un carnaval de tous les possibles, de toutes les rencontres, sous peine de perdre le souffle.

