Oai Star Le Makeda, 29 avril 2023, Marseille 5e Arrondissement

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhone

2023-04-29 20:00:00 – 2023-04-29

EUR 13 Le rock’n’roll vous manque? Celui qui file droit sans faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos veines et accroche un sourire béat sur votre visage ? Pas de panique, Oai Star revient.



Avec un septième album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. Sans freins, sans faux semblants, sans frontières. Tout l’esprit Oaï Star dans douze chansons qui donnent envie de se lâcher.



Le groupe marseillais a été formé au début du siècle (le XXIe hein, pas celui d’avant) par Lux Botté et Gari, deux des MCs du Massilia Sound System, qui voulaient laisser s’exprimer leur côté punk.

Depuis, il n’a jamais dévié de sa route, même après le décès brutal de Lux en 2008. Gari a repris le flambeau, sans oublier l’influence de son alter ego. « Lux était la star et moi son premier ministre. Il est toujours présent. Je lui demande de valider tout ce que fait le groupe » assure-t-il, très sérieux.



Comme toujours, un album de Oaï Star se devait d’être accueillant. On y croise forcément le Toulousain Dadoo Daniel, ex-leader du groupe KDD, qui avait largement participé au précédent disque. Mais aussi deux jeunes rappeurs : la Marseillaise Lansky Namek, qui électrise de son flow rugueux le dernier titre ska punk « Faut Secouer » et Le Bast.

« L’époque a besoin de transpirer, de s’amuser, de sortir du cadre » assure le Oaï Star. Zulu Oscar Brao India est là pour ça.

Rendez-vous le 29 avril au Makeda pour une soirée rock en compagnie de Oai Ster.

+33 4 91 47 57 99 http://www.lemakeda.com/

