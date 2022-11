Oaï Star Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône La rencontre s’effectue… sur un court de tennis. C’est en tchatchant pendant les changements de coté que la relation tennistique va se doubler d’une nouvelle collaboration, artistique cette fois. Nesko est guitariste (plutôt métal), auteur- compositeur et il poursuit en parallèle avec son job de prof de musique, une carrière de rocker sous son nom, principalement en Bosnie.



Ils en viennent à parler du Oai Star, Gari expliquant à Nesko que le groupe est plus ou moins en sommeil.

Juillet 2021, en pleine tournée d’été avec Massilia, Gari reçoit un mail de Nesko avec en pièce jointe un instrumental ska-punk à l’attention du Oai Star. Il écrit les paroles dans la foulée de ce qui deviendra « Faut Secouer » qui conclut le nouvel album.

Le résultat est motivant, 12 autres chansons suivront dans un ping-pong intense. Ce disque sera, à l'instar de Va à Lourdes, un brûlot punk-rock marseillais. Le nouvel album du Oai Star ne déroge pas avec ses prédécesseurs, il est le fruit d'une rencontre entre Gari (de Massilia Sound System) et un musicien Bosniaque immigré à Marseille : Nesko Hadzimuratovic.

