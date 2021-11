OAÏ NOTE Théâtre du carré rond, 20 novembre 2021, Marseille.

OAÏ NOTE

Théâtre du carré rond, le samedi 20 novembre à 20:30

Ilan Couartou et Claud Ruiz: Chant Pierre De Coninck et Nicolas Matteï: Guitares Entre rap et chant, entre instruments et voix, entre rage et amour, sur des sonorités acoustiques d’influences latines (Amérique du Sud), africaines ou méditerranéennes, se glissent une sensibilité et une poésie qui convoquent autant le désir d’écouter que celui de danser.

10€

Théâtre du carré rond 23 rue des trois rois 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00