La confiance O79, 16 mai 2023, Chambéry.

La confiance Mardi 16 mai, 12h30 O79 Sur inscription

Conférence organisé·e par La French Tech in the Alps-Chambéry à Chambéry – Comment la confiance se définit dans le cerveau?

On tentera d’apporter quelques réponses (en parlant de l’ocytocine par exemple), car le sujet est vertigineux. Les travaux de Paul Zak donnent des outils concrets pour travailler cette confiance, au sein d’une structure. On verra qu’il existe des leviers actionnables et accessibles pour booster la confiance, facteur puissant de performance ET de bien-être.

O79 Place de la gare 73000 Chambéry France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-french-tech-in-the-alps-chambery/evenements/la-confiance »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T12:30:00+02:00 – 2023-05-16T14:00:00+02:00

