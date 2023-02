Semaine de la Petite Enfance O2 Verdun Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Verdun

Semaine de la Petite Enfance O2 Verdun, 22 mars 2023, Verdun. Semaine de la Petite Enfance Mercredi 22 mars, 14h30 O2 Verdun journée portes ouvertes de l’agence O2 Verdun 23 bis rue des frères Boulhaut 55100 VERDUN Verdun 55100 Meuse Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:30:00+01:00

2023-03-22T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu O2 Verdun Adresse 23 bis rue des frères Boulhaut 55100 VERDUN Ville Verdun lieuville O2 Verdun Verdun Departement Meuse

O2 Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

Semaine de la Petite Enfance O2 Verdun 2023-03-22 was last modified: by Semaine de la Petite Enfance O2 Verdun O2 Verdun 22 mars 2023 O2 Verdun Verdun verdun

Verdun Meuse