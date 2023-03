Atelier créatif O2 Sens Paron Catégories d’Évènement: Paron

Yonne

Atelier créatif O2 Sens, 29 mars 2023, Paron. Atelier créatif Mercredi 29 mars, 14h30 O2 Sens Venez partager un moment de complicité avec vos enfants le mercredi 29 mars de 14h30 à 17h30, différents petits ateliers créatifs vous seront proposés ainsi qu’un gouter qui vous sera offert. Profitez en par la meme occasion pour découvrir la méthode O2, des solutions personnalisées et adaptées à vos enfants. O2 Sens 3b av Edme Pierre Chauvot de Beauchene 89100 Paron Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T17:30:00+02:00

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Paron, Yonne Autres Lieu O2 Sens Adresse 3b av Edme Pierre Chauvot de Beauchene 89100 Paron Ville Paron Departement Yonne Lieu Ville O2 Sens Paron

O2 Sens Paron Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paron/

Atelier créatif O2 Sens 2023-03-29 was last modified: by Atelier créatif O2 Sens O2 Sens 29 mars 2023 O2 Sens Paron Paron

Paron Yonne