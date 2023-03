Créations manuelles et Atelier maquillage O2 SAUMUR Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Créations manuelles et Atelier maquillage O2 SAUMUR, 20 mars 2023, Saumur. Créations manuelles et Atelier maquillage 20 – 24 mars O2 SAUMUR Ouverture aux enfants des 16h30 limité à 5 participants au maximum

Petit goûter prévu pour les enfants Activité manuelle et arbre de vie Agence pour laisser une trace de son passage Au delà de 5 participants (enfants sur l’atelier) qui dure en moyenne 45 minutes

Les autres enfants pourront participer à un atelier maquillage et avoir un goûter également O2 SAUMUR 54 rue Saint Nicolas 49400 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T16:30:00+01:00 – 2023-03-20T17:30:00+01:00

2023-03-24T16:30:00+01:00 – 2023-03-24T17:30:00+01:00

