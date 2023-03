Pâques chez O2 Roanne O2 Roanne Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Roanne

Pâques chez O2 Roanne O2 Roanne, 22 mars 2023, Roanne. Pâques chez O2 Roanne Mercredi 22 mars, 09h00 O2 Roanne Au programme : Jeux d’adresse, activité manuelle, chasse aux oeufs. O2 Roanne 64 rue mulsant 42300 roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Roanne Autres Lieu O2 Roanne Adresse 64 rue mulsant 42300 roanne Ville Roanne Departement Loire Lieu Ville O2 Roanne Roanne

O2 Roanne Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

Pâques chez O2 Roanne O2 Roanne 2023-03-22 was last modified: by Pâques chez O2 Roanne O2 Roanne O2 Roanne 22 mars 2023 O2 Roanne Roanne Roanne

Roanne Loire