Espace Michel Serres, le lundi 28 juin à 17:30

17h30 Emission divertissement 18h15 Démonstration de roller avec Tiffany Derisbourg, Championne d’Europe de slalom vitesse 18h30 Parole aux habitants. Un quartier plein d’avenir. Participation du Maire de Bassens 20H Apéro musical avec Elyphendre et So Calypso Animations atelier peinture parents-enfants Animations à Bassens dans le cadre de 40 ans de liberté des ondes. Espace Michel Serres rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

2021-06-28T17:30:00 2021-06-28T21:00:00

Espace Michel Serres Adresse rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens