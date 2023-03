Association de couleurs O2 PARIS 8 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Association de couleurs O2 PARIS 8, 24 mars 2023, Paris. Association de couleurs Vendredi 24 mars, 10h30, 14h00, 16h30 O2 PARIS 8 Les enfants feuillettent les livres ou observent les images colorées, puis ils cherchent parmi les couleurs du nuancier celles qui ressemblent le plus aux couleurs du livre ou de la photo. Ils associent les couleurs, ils découvrent les nuances de bleu, vert etc.

Ils peuvent retrouver les couleurs du nuancier dans les objets qui se trouvent autour d’eux, dans leurs vêtements, dans le mobilier. Les pinces à linge peuvent aussi servir à épingler les cou- leurs du nuancier à ses vêtements ou à une photo.

Les enfants affinent leur sens de l'observation, aiguisent leur œil. Ils s'amusent à rechercher les associations, à rapprocher tout ce qu'ils trouvent des couleurs du nuancier. Comparaison et discrimination sont à l'œuvre.

