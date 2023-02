Atelier créatif O2 Nord Touraine Parçay-Meslay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parçay-Meslay

Atelier créatif O2 Nord Touraine, 22 mars 2023, Parçay-Meslay. Atelier créatif Mercredi 22 mars, 15h00 O2 Nord Touraine Création d’un masque, divers ateliers et goûter… Enfants et grands, nous vous accueillerons avec plaisir ! O2 Nord Touraine 180 rue henri potez 37210 Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Parçay-Meslay Autres Lieu O2 Nord Touraine Adresse 180 rue henri potez 37210 Ville Parçay-Meslay lieuville O2 Nord Touraine Parçay-Meslay Departement Indre-et-Loire

O2 Nord Touraine Parçay-Meslay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parcay-meslay/

Atelier créatif O2 Nord Touraine 2023-03-22 was last modified: by Atelier créatif O2 Nord Touraine O2 Nord Touraine 22 mars 2023 O2 Nord Touraine Parçay-Meslay Parçay-Meslay

Parçay-Meslay Indre-et-Loire