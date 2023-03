RDV vous chez O2 Monistrol pour après midi dédié aux enfants ! O2 MONISTROL Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

RDV vous chez O2 Monistrol pour après midi dédié aux enfants ! O2 MONISTROL, 22 mars 2023, Monistrol-sur-Loire. RDV vous chez O2 Monistrol pour après midi dédié aux enfants ! Mercredi 22 mars, 14h30 O2 MONISTROL En partenariat avec la ludothèque itinérante Ricochet, nous vous attendons le mercredi 22 mars de 14h30 à 18h sur l’agence de Monistrol pour un après midi Jeux de société et animations.

Venez découvrir les différents univers que proposent la ludothèque pour un après midi placé sous le signe de la bonne humeur. O2 MONISTROL 13 AVENUE JEAN MARTOURET MONISTROL Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

