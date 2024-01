J’apprends l’autonomie en toute sécurité avec O2 O2 Lyon Est Villeurbanne, mercredi 20 mars 2024.

J’apprends l’autonomie en toute sécurité avec O2 Par équipe, des jeux de rôles ludiques pour apprendre la sécurité et l’autonomie sur tous les moments de la vie d’un enfant ! Mercredi 20 mars, 14h00 O2 Lyon Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

L’agence O2 Lyon Est vous propose plusieurs activités ludiques pour vos enfants avec l’objectif de leur apprendre la sécurité et l’autonomie au quotidien à domicile comme à l’extérieur.

Les activités se dérouleront à l’agence en collaboration avec plusieurs intervenantes expérimentées et soucieuses d’aider vos enfants à devenir autonomes en toute sécurité.

Au programme des jeux de rôles, des jeux de sociétés, un grand goûter et plein de moments de joie et de partage !

O2 Lyon Est 56 bis cours tolstoï Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes