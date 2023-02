Atelier de création de masques pour enfants O2 Grésivaudan, 15 mars 2023, Montbonnot-Saint-Martin.

Atelier de création de masques pour enfants Mercredi 15 mars, 14h00 O2 Grésivaudan

Le mercredi 15 mars 2023, de 14H à 17H, nous vous attendons, parents et enfants, pour imaginer, créer et porter le plus beau masque ! Parfait pour frimer à l’école lors du Carnaval !

O2 Grésivaudan 1080 chemin de la croix verte 38330 Montbonnot-Saint-Martin Montbonnot-Saint-Martin 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Venez nombreux pour ce moment de partage convivial, familial et amusant !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T17:00:00+01:00