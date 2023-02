Prévention LES PETITS CHAMPIONS DE LA SECURITE O2 Expansion 90 Belfort, 22 mars 2023, Giromagny.

Mercredi 22 mars, 10h00, 14h00

Une sensibilisation des petits champions sur la sécurité routière, illustrée et ludique. Un super diplôme à la clé !

O2 Expansion 90 Belfort 7 rue thiers 90000 BELFORT

Les p’tits champions de la sécurité est une opération nationale de sensibilisation des enfants de 3 à 6

ans aux risques domestiques et aux risques piétons. Cette opération est financée par le groupe O2 et a

été conçue en collaboration avec Pomme d’Api (Groupe Bayard).

Les supports racontent l’histoire d’Hugo 5 ans, et Lila 3 ans, qui

rentrent de l’école avec leur papa et entament une partie de

cache-cache à la maison.

L’objectif des supports est de permettre de responsabiliser les

enfants en les informant sur les risques qui les entourent et en

leur apprenant les gestes de prudence. Le contenu de la mallette

permet d’animer des ateliers collectifs et individuels en classe en

passant en revue les dangers auxquels les enfants sont

confrontés à la maison et sur la route.

On pourrait comparer la démarche à un « code de la route » qui nécessite des leçons et des exercices

et qui se finalise par la remise d’un permis.

N’hésitez pas à vous joindre à nous ! L’équipe O2 Belfort vous attends avec impatience.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-22T16:30:00+01:00