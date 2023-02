Activités mardi Gras O2 Bièvre Isére Rives Catégories d’Évènement: Isère

Activités mardi Gras O2 Bièvre Isére, 15 février 2023, Rives. Activités mardi Gras Mercredi 15 février, 14h00 O2 Bièvre Isére Confection de masques et goûter O2 Bièvre Isére 70 rue de la république 38140 Rives Rives 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Portes ouvertes à tous les enfants accompagnés de leurs parents le mercedi 15 février de 14h à 17h30 pour la confection de masques de carnaval.

Un Goûter sera offert.

On vous attends nombreux.

