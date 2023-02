O2 Barbezieux La Couronne O2 Barbezieux La Couronne Breuty Catégories d’Évènement: Breuty

Charente

O2 Barbezieux La Couronne, 18 – 25 mars 2023, Breuty.

Echange et partage autour d'activités ludiques

36 bis route de bordeaux la couronne, Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

Vous avez des difficultés pour trouver un mode de garde pour vos bouts de chou, O2 est là pour vous.

Faire garder ses enfants à domicile avec O2, c’est choisir pour vos enfants une méthode exclusive, élaborée par des experts de la petite enfance et basée sur trois piliers : cultiver les liens intergénérationnels, cuisiner et partager, développer ses talents.

Venez rencontrer nos équipes pour vous renseigner sur la garde à domicile ! Et ainsi échanger sur nos méthodes de travail.

Nous aurons plaisir à vous recevoir en agence, autour de quelques activités ludique pour les petits loups! Quelques surprises vous attendent …

