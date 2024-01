Semaine Nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) La Teste-de-Buch, mercredi 20 mars 2024.

Semaine Nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon Portes ouvertes à l’agence Mercredi 20 mars, 10h00 O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche)

Afin de réunir le trio enfant-parents et professionnels et de fêter ensemble la semaine nationale de la petite enfance, l’agence O2 Arcachon vous invite dans ses locaux et chez ses partenaires pour vous proposer des activités gratuites et un temps d’échange.

Plus d’information prochainement sur notre programme du 16 au 23 mars !

O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine