Semaine nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Semaine nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche), 21 mars 2023, La Teste-de-Buch. Semaine nationale de la Petite Enfance Mardi 21 mars, 09h30 O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) Toute la matinée, le centre de formation FORM’AQUI sera présent dans nos locaux pour informer les personnes désireuses de travailler auprès des tous petits sur les différentes formations des métiers de la petite enfance. Vous êtes intéressés… Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à en parler autour de vous !! O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T12:00:00+01:00

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu O2 Arcachon - Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) Adresse 960 Avenue de l'Europe Ville La Teste-de-Buch Departement Gironde Lieu Ville O2 Arcachon - Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) La Teste-de-Buch

O2 Arcachon - Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la teste-de-buch/

Semaine nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) 2023-03-21 was last modified: by Semaine nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon – Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) O2 Arcachon - Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée, côté gauche) 21 mars 2023 côté gauche) La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch O2 Arcachon - Bâtiment LE ROOF (rez-de-chaussée

La Teste-de-Buch Gironde