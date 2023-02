Semaine de la petite enfance O2 AGEN SUD Agen Catégories d’Évènement: Agen

Semaine de la petite enfance O2 AGEN SUD, 6 février 2023, Agen. Semaine de la petite enfance 6 février – 6 avril O2 AGEN SUD Nous vous invitons à nous rencontrer O2 AGEN SUD 8 BOULEVARD DE LA LIBERTE 47000 Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Faire garder ses enfants à domicile avec O2,

C’est choisir pour vos enfants une méthode exclusive, élaborée par des experts de la petite enfance et basée sur trois piliers : cultiver les liens intergénérationnels, cuisiner et partager, développer ses talents.

C’est rejoindre notre communauté FamilyAct qui revendique des engagements et des convictions concernant l’éducation et l’éveil des enfants.

C’est partager une vision du métier de la garde d’enfants : leur permettre de grandir en sécurité et de s’épanouir.

