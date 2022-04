Ô Voleurs ! – Escape game urbain Rethel Rethel Catégorie d’évènement: Rethel

3, Quai d’Orfeuil Rethel Ardennes Rethel AN 2137 Un groupe de voleurs s’est emparé de téléporteurs Atlantide pour remonter le temps en 1877 afin de dérober un objet au poète Paul VERLAINE qui vivait à Rethel à cette époque. Pour protéger le cours normal de l’histoire, votre mission consiste à mener l’enquête dans les rues de la ville aux côtés du “poète maudit” Qui sont-ils? Pourquoi s’attaquent-ils à Verlaine? Quels mystères se cachent derrière ce larcin? Entre amis ou en famille, cette aventure vous donnera l’opportunité de redécouvrir la vie et l’oeuvre de l’homme, tout en explorant le patrimoine de l’ancienne Cité Mazarin Sur réservation auprès de l’office de tourisme ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé les jours fériés) au 06 07 67 03 03 office.tourisme@cc-paysrethelois.fr +33 6 07 67 03 03 3, Quai d’Orfeuil Rethel

