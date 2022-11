O.V.N.I – Joël Lorand – Espace culturel Le Grand Turc à La Ferté-Macé Bellou-en-Houlme, 14 janvier 2023, Bellou-en-Houlme.

O.V.N.I – Joël Lorand – Espace culturel Le Grand Turc à La Ferté-Macé

Espace culturel Le Grand Turc

2023-01-14 – 2023-03-11

8, rue Saint-Denis

Bellou-en-Houlme

Orne

Joël Lorand a commencé sa série O.V.N.I (objet visuel non identifié) au printemps 2019.

La série O.V.N.I est un travail de peinture/dessin sur papier.

Ils rappellent la spontanéité de l’enfance en formes simples.

Les douceurs rondes et les circonvolutions végétales qui se heurtent ici à un monde construit et libre. C’est à travers la pureté des lignes, les choix de la couleur et la rigueur de la composition que Joël Lorand nous transmet ses émotions.

Cette exposition est proposée dans le cadre d’un partenariat entre Flers Agglo et le Conseil départemental de l’Orne (C’61)

Espace culturel Le Grand Turc 8, rue Saint-Denis Bellou-en-Houlme

