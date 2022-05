O.V.N.I à la Chartreuse de Neuville, 2 mai 2022, .

O.V.N.I à la Chartreuse de Neuville

2022-05-02 – 2022-05-15

Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

O.V.N.I : Duo d’artistes, illustrations, textile et micro-édition

-Du 2 au 15 mai à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

-Mercredi 18 mai : présente lors de la clôture du CLEA 2022 – Citadelle de Montreuil

0.V.N.I a vu le jour en 2017 entre les mains de Lucie Massart, illustratrice et sérigraphe, et celles de Chloé Guillemant, designer textile. Le premier projet d’envergure mené par le duo a été une réponse à l’appel à projet du Musée d’art textile contemporain La Manufacture de Roubaix. « Nous avons travaillé sur le concept “Objet Vestimentaire Non Identifié” qui traite des coulisses du monde du cirque et de ce que les vêtements, même si “l’habit ne fait pas le moine”, permettent.

« Notre travail s’articule autour de la microédition, de l’illustration et du textile. Les forces de notre duo sont notre dynamisme, notre enthousiasme et notre humour. Nous aimons particulièrement instiller dans nos projets une dose de joie et de second degré ».

