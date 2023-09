NOVELISTS Ô TOTEM LIVE Rillieux La Pape, 10 novembre 2023, Rillieux La Pape.

NOVELISTS Ô TOTEM LIVE a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 22 à 24 euros.

NOVELISTS est un quatuor Metalcore originaire de Paris et Marseille, prenant plaisir à allier éléments propres au Metal, comme des riff lourds, du growling et une double pédale sans concession, ainsi qu’un côté plus mélodieux via une voix et des solos envolés.Même si le groupe est souvent présenté comme un groupe de Metalcore ou de Metal progressif, il est aussi souvent assimilé au Djent, le groupe jouant avec une basse à cinq cordes et deux guitares à sept cordes.Après dix ans de carrière, le groupe revient en 2023 avec une nouvelle chanteuse, Camille Contreras, apportant ainsi une nouvelle dimension aux morceaux, et sortira son 5ème album en 2024.

Réservez votre billet ici

Ô TOTEM LIVE

9 BIS AVENUE GENERAL LECLERC Rillieux La Pape 69140

