Landes Venez découvrir les contes merveilleux de Ticia, la conteuse Ô Toit Rouge du petit théâtre en mouvement le lieu magique des histoires ! Vous deviendrez ainsi explorateur de rêves…

Mercredi 21 décembre : Marché de Noël

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre : Médiathèque-Ludothèque L’Écume des jours

4 séances par jour : 10h30, 11h30, 16h et 17h.

Gratuit / À partir de 4 ans

Réservations : Médiathèque-Ludothèque L'Écume des jours – 05 58 72 21 61

