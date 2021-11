Nantes Ô TEMPS DES COPAINS Loire-Atlantique, Nantes MARABOUT ORKESTRA Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 21h00 MARABOUT ORKESTRA * Après des années d’exploration sonore, l’envie de repousser les confins de la mixité prédomine toujours. C’est pourquoi le Marabout Orkestra a choisi d’entamer une collaboration vocale. Qui de mieux que Leila Bounous ayant été la chanteuse d’Orange Blossom pour transmettre une émotion si palpable, entre souffle berbère et pulsation rock. Les morceaux évoquent des rythmes et mélodies inspirés par l’Afrique et les Caraîbes. Autant inspiré par le grosse 70’S de Fela Kuti que par le psychédélisme contemporain de Kamasi Washington. https://www.facebook.com/MaraboutOrkestra *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

Ô TEMPS DES COPAINS 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes

