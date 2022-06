O Sole Mio Noves, 5 juillet 2022, Noves.

O Sole Mio

Place Jean Jaurès Noves Bouches-du-Rhône

2022-07-05 19:00:00 – 2022-07-05

Noves

Bouches-du-Rhône

Noves

Natif d’Arles, le ténor Joseph Gautier (invité des Gipsy Kings) incarne, en toute simplicité, le « renouveau Gipsy » et chante le Belcanto, ces grands airs d’opéra et célèbres chansons napolitaines, qui viennent enlacer délicieusement la culture andalouse et catalane.



Sa musique irradie le bonheur, la joie de vivre, la simplicité. La voix ne triche jamais, elle nous dit bien plus de choses que nous ne saurions imaginer, elle est vibratoire, réconciliatrice pour nos âmes et nos cœurs.

Concert O Sole Mio, Tenor Joseph Gautier avec 2 guitaristes.

+33 4 90 24 43 00

Noves

