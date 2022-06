O sole Mio, concert de Joseph Gautier Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

Les Baux-de-Provence 13520 Joseph Gautier, le Ténor Gipsy (chanteur invité des Gipsy Kings feat Nicolas Reyes) incarne, en toute simplicité, le «renouveau Gipsy».



Sa voix solaire, son charisme sur scène lui font habiter avec une aisance stupéfiante un nouveau genre musical taillé à sa mesure: le « Gipsy Belcanto ».



Les Grands Airs d’Opéra, les célèbres Chansons Napolitaines, viennent enlacer délicieusement la culture gipsy, andalouse et catalane.



Le natif d’Arles est un « Luciano Pavarotti » des temps modernes, généreux et bouleversant !



