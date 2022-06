O.S.S. 13, 16 septembre 2022, .

O.S.S. 13



2022-09-16 20:00:00 – 2022-09-16

13 13 Le Quatuor OSS 13 c’est avec les Musiciens :

– Sophie Biamino, chant et basse

– Stéphane Viollet, percussions

– Matthieu Fourreau, guitares

– Olivier Griffaton, chant et guitare.



Ils se connaissent depuis l’école primaire… Enfin, celle de leurs enfants. Une instit, un chercheur et un pigeon voyageur qui se sont regroupés en 2017 dans une circonstance particulière, afin de coécrire une chanson joyeuse pour un petit garçon malade (NB le fils de Sophie). Mais de cette expérience ont vite découlé toute une série de chansons et une envie féroce de scène. Invités de dernière minute de la deuxième saison 3 du Tremplin « the Band » au Cherrydon (La Penne-sur-Huveaune), en 2018/2019, ils se hisseront jusqu’en finale en juin 2019. Le groupe s’est étoffé depuis avec l’arrivée d’un guitariste supplémentaire, apportant une nouvelle dimension instrumentale…



Guitares, basse, batterie et deux voix complices qui se répondent, au service de chansons simples, en français, qui vont vous parler… Que les thèmes traites soient légers (scène de ménage, parents dépassés, déboires amoureux…) ou plus denses (la maladie voire le deuil), l’essentiel est de faire passer une énergie positive et de ne pas se prendre au sérieux

Chanson française, rock, sur des thèmes ordinaires et extra-ordinaires…

Le Quatuor OSS 13 c’est avec les Musiciens :

– Sophie Biamino, chant et basse

– Stéphane Viollet, percussions

– Matthieu Fourreau, guitares

– Olivier Griffaton, chant et guitare.



Ils se connaissent depuis l’école primaire… Enfin, celle de leurs enfants. Une instit, un chercheur et un pigeon voyageur qui se sont regroupés en 2017 dans une circonstance particulière, afin de coécrire une chanson joyeuse pour un petit garçon malade (NB le fils de Sophie). Mais de cette expérience ont vite découlé toute une série de chansons et une envie féroce de scène. Invités de dernière minute de la deuxième saison 3 du Tremplin « the Band » au Cherrydon (La Penne-sur-Huveaune), en 2018/2019, ils se hisseront jusqu’en finale en juin 2019. Le groupe s’est étoffé depuis avec l’arrivée d’un guitariste supplémentaire, apportant une nouvelle dimension instrumentale…



Guitares, basse, batterie et deux voix complices qui se répondent, au service de chansons simples, en français, qui vont vous parler… Que les thèmes traites soient légers (scène de ménage, parents dépassés, déboires amoureux…) ou plus denses (la maladie voire le deuil), l’essentiel est de faire passer une énergie positive et de ne pas se prendre au sérieux

dernière mise à jour : 2022-06-13 par