O Rendez-vous Nature Obernai, 26 mars 2022, Obernai.

O Rendez-vous Nature Obernai

2022-03-26 – 2022-03-26

Obernai Bas-Rhin

La médiathèque a mis en place octobre 2019 une grainothèque, mais qu’est-ce qu’une grainothèque ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Faisons vivre la grainothèque en venant échanger autour du jardin et préparons nos semis et plantation de légumes d’hiver, imaginons et créons notre jardin, balcon, ou fenêtre, du printemps prochain…

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Avec l’équipe de la Médiathèque, venez parler nature et culture et échanger en toute convivialité autour des plantations, semis et jardins…

La médiathèque a mis en place octobre 2019 une grainothèque, mais qu’est-ce qu’une grainothèque ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Faisons vivre la grainothèque en venant échanger autour du jardin et préparons nos semis et plantation de légumes d’hiver, imaginons et créons notre jardin, balcon, ou fenêtre, du printemps prochain…

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Obernai

dernière mise à jour : 2021-12-16 par